ION Hockey League - "Nous n'en sommes qu'au terme de la 1re mi-temps", clament en chœur les Buffalos

"Nous n'en sommes qu'à la fin de la première mi-temps face au Watducks", a réagi Roman Duvekot, l'auteur du 3e but gantois. "C'est un bon résultat, mais en hockey tout peut aller très vite. Nous avons bien défendu en équipe. Ce 3e but en seconde période nous a fait du bien. J'avais lu quelques critiques sur notre gardien, mais aujourd'hui Tomas Santiago a démontré qu'il possédait bien la classe mondiale." Etienne Tynevez, 1er buteur du jour et à la base du 2e goal de Charles Masson, y allait dans le même sens. "Nous avons l'expérience de notre finale perdue l'an dernier. On menait aussi 2-0 dans la 1re manche avant de se faire remonter et perdre lors de la finale retour. Ce n'est pas fini, nous nous attendons à une bataille demain", selon l'international français qui, comme ses équipiers, avait particulièrement étudié les phase de penalty-corners (pc) des Brabançons wallons. "Nous avions un plan de match pour contrer leur pc. Cette phase a été leur grande arme en championnat et en demi-finales." Un plan réussi puisque sur les 9 pc concédés, aucun n'est parvenu à tromper Tomas Santiago ou ses défenseurs. Dimanche (16h15), les hommes de Pascal Kina tenteront de décrocher le 2e titre de l'histoire du club gantois, 102 ans après l'unique sacre acquis en 1921. (Belga)