Jupiler Pro League - Le Standard débordé à Westerlo, peut dire adieu à l'Europe

Les Campinois ouvraient la marque dès l'entame du match grâce à Maxim De Cuyper, idéalement servi dans le rectangle par Nacer Chadli (4e, 1-0). Secoués dès les premières minutes, les Liégeois accéléraient le rythme de la rencontre mais se montraient trop brouillons dans les 25 derniers mètres pour espérer quoi que ce soit. Ohio offrait une réelle occasion au Standard peu avant la demi-heure de jeu avec un tir en déséquilibre mais Gillekens dégageait la balle des poings (29e). Juste après le corner, Westerlo lançait une contre-attaque fatale et faisait le break via Nene Dorgeles (30e, 2-0). Chadli était proche d'enfoncer le clou mais son but était annulé pour un hors-jeu sur l'action (38e). Juste avant le retour aux vestiaires et alors que le Standard prenait totalement l'eau, Nene Dorgeles était proche du doublé mais lui aussi voyait son but annulé pour hors-jeu (45e). A l'heure de jeu, Westerlo, qui avait le match bien en mains, s'offrait une nouvelle occasion mais le tir de Van den Keybus était repoussé par Bodart (60e). A dix minutes du terme, Nene Dorgeles remportait sa course contre Canak et son face-à-face avec Bodart pour définitivement mettre Westerlo à l'abri (81e, 3-0). (Belga)