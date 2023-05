La Belgique disposera très bientôt de règles pour convertir les véhicules à l'électricité

Les Régions devront encore adapter leur propre cadre normatif pour que la procédure d'homologation soit complètement opérationnelle. Il a été convenu lors d'une récente Conférence Interministérielle de la Mobilité qu'elles le fassent "dans les plus brefs délais", a précisé le ministre, par voie de communiqué. Selon Georges Gilkinet, le rétrofit était déjà possible en Belgique, mais l'absence de règles sur le sujet rendait les projets très difficiles à concrétiser. Le véhicule modifié devait être homologué à l'étranger, avant de subir un contrôle technique en Belgique. L'arrêté royal imposera le retrait des réservoirs de carburant, voire l'impossibilité de les utiliser; une limitation de la nouvelle puissance à celle du moteur d'origine, avec une exception pour les moteurs en dessous de 60kW qui pourront être 20% plus puissants. Il interdira la modification de la masse maximale admissible du véhicule, de celle en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que de celles admissibles sur chacun des essieux. La répartition du poids à vide, en ordre de marche, entre les essieux après transformation ne pourra excéder de ± 10% la répartition entre les essieux du véhicule de base. "Le rétrofit est une démarche écologique intéressante. Les véhicules encore en bon état de fonctionnement ne seront pas envoyés à la casse... En plus de la valeur sentimentale qu'accordent de nombreux amateurs à leur véhicule ancien, cette pratique pourrait s'avérer intéressante car elle évite de devoir payer le prix encore élevé d'un véhicule électrique neuf", a commenté Georges Gilkinet. (Belga)