Le seuil des 10.000 apiculteurs dépassé en Belgique

Après une légère baisse du taux de mortalité pour la période 2020-2021 (17,76%), celui-ci est remonté à 21,8% pour la période 2021-2022, signale l'Afsca, qui a suivi 194 apiculteurs dans ce cadre. "En 2022, le varroa, un parasite, est resté la cause la plus fréquente de mortalité des abeilles", indique l'agence. "Par ailleurs, quatre foyers de loque européenne et deux foyers de loque américaine ont également été identifiés en 2022. Lorsque ces maladies sont détectées, la colonie d'abeilles est détruite afin d'éviter toute propagation à d'autres ruches", poursuit-elle. L'Afsca rappelle que les apiculteurs professionnels et amateurs sont d'ailleurs tenus de s'enregistrer afin d'assurer la santé des abeilles à l'aide de contrôles dans les ruches, notamment pour identifier les éventuels foyers de maladie. L'agence se rend trois fois par an chez des apiculteurs pour évaluer le taux de mortalité des abeilles et faire le suivi de certaines maladies. Elle teste également le miel pour éviter la présence de résidus ou de contaminants. Outre les visites aux apiculteurs, l'Afsca contrôle également l'utilisation des produits phytosanitaires par les professionnels. En effet, leur utilisation incorrecte peut avoir des effets néfastes sur la population d'abeilles, déjà en déclin, et provoquer des intoxications aiguës aux pesticides chez les abeilles mellifères. Trois cas de mortalité suspectés ont fait l'objet d'une enquête en 2022, mais aucune substance toxique n'a été décelée. (Belga)