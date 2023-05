Les Special Olympics ont attiré 10.000 personnes par jour à Malines

Durant 4 jours, quelque 3.600 athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans 22 disciplines olympiques. Des sports individuels, comme la gymnastique, et des sports d'équipe, comme le basket-ball, étaient à l'honneur. Certains sports d'équipe comprenaient également des "équipes mixtes", où des personnes avec et sans handicap intellectuel concouraient côte à côte. La plus jeune participante - la Mouscronnoise Céleste Dupon - était âgée de 8 ans. Elle a excellé dans plusieurs disciplines de gymnastique et a remporté 4 médailles d'or. L'athlète la plus âgée avait 76 ans. Les athlètes étaient assistés par 1.200 entraîneurs et superviseurs. L'organisation a également pu compter sur un nombre record de 2 .300 volontaires et entre 3.000 et 4.000 supporters se sont rendus chaque jour sur les 11 sites olympiques. "Ces jeux ont été une expérience incroyable pour tous les participants. En tant que président, je suis incroyablement fier de tous les athlètes qui ont participé et des succès personnels qu'ils ont remportés", a déclaré Hans Bruyninckx, le président de Special Olympics Belgium. L'événement sportif de quatre jours s'est achevé ce samedi par une cérémonie de clôture au cours de laquelle la ville de Malines a passé le flambeau à La Louvière, qui devrait accueillir l'événement du 8 au 11 mai 2024. (Belga)