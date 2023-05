L'Inde fera "tout son possible" pour régler le conflit en Ukraine, dit Modi à Zelensky

"Je comprends parfaitement votre souffrance et la souffrance du peuple ukrainien. Je peux vous assurer que pour régler (ce conflit, NDLR), l'Inde et moi personnellement, ferons tout notre possible", a dit M. Modi à M. Zelensky. C'était la première rencontre entre les deux dirigeants depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a quinze mois, que l'Inde a jusqu'à présent refusé de condamner. New Delhi entretient depuis des décennies des liens politiques, économiques et militaires étroits avec Moscou. Un message publié sur le compte Telegram de M. Zelensky indique qu'il a "remercié l'Inde pour son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté" de l'Ukraine, "en particulier devant des organisations internationales". M. Zelensky a également remercié M. Modi pour l'aide humanitaire apportée à son pays déchiré par la guerre et a invité l'Inde à participer à la mise en œuvre de la "formule de paix" élaborée par l'Ukraine. M. Zelensky est arrivé à Hiroshima samedi après-midi pour une apparition surprise et en personne au G7, après avoir obtenu la veille l'accord jugé indispensable des États-Unis pour de futures livraisons d'avions de combat de fabrication américaine F-16 à l'Ukraine par ses alliés. (Belga)