Meloni quittera le sommet du G7 plus tôt à cause des inondations meurtrières en Italie

L'équivalent de six mois de précipitations se sont abattues mercredi en quelques heures en Emilie-Romagne, provoquant dans cette riche région agricole et touristique du nord du pays les "inondations du siècle". Mme Meloni devrait quitter samedi soir le sommet des sept principales démocraties industrialisées du monde qui se déroule jusqu'à dimanche, a précisé cette source. Un communiqué final a déjà été publié et Mme Meloni a également rencontré l'invité surprise du sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé au Japon samedi après-midi. Les dirigeants présents au sommet du G7 ont apporté leur soutien à la Première ministre italienne, qui a partagé pendant les discussions des images de la catastrophe. Le président français Emmanuel Macron a tweeté que la France était "prête à apporter toute aide utile". (Belga)