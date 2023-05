Mercato cycliste - Piet Allegaert deux ans de plus chez Cofidis

Piet Allegaert était passé chez Cofidis après avoir débuté en 2016 chez Trek-Segafredo et avoir passé trois ans chez Sport Vlaanderen-Baloise. "Habitué des courses d'un jour, il fait partie des incontournables pour la campagne de courses en Belgique chaque printemps. Piet a ainsi disputé 11 classiques sous le maillot de Cofidis. Il a découvert en 2021 l'exigence d'un grand Tour en participant à la Vuelta où il a terminé à cinq reprises dans le top 10", indique Cofidis sur son site internet. "Ses progrès et sa science de la course lui offrent de belles perspectives tout comme son sens du collectif. C'est ce qu'il démontre en cette fin de semaine sur les routes des 4 Jours de Dunkerque où il contribue à épauler ses leaders. Un équipier modèle, en somme, qui ne rechigne jamais à tout donner pour l'équipe". Allegaert a décroché son unique victoire professionnelle en enlevant l'Eurométrople Tour en 2019. Depuis son arrivée chez Codidis, il a signé quelques places d'honneur à Paris-Bourges (4e en 2021), au Tro Bro Léon (2e en 2021) ou encore à Cholet-Pays de la Loire (3e cette année). "J'ai été très heureux d'apprendre que Cofidis souhaitait me prolonger aussi tôt dans la saison. Je me sens très bien dans cette équipe, j'ai déjà beaucoup de très bons souvenirs. J'apprécie le programme de courses que me prépare l'équipe avec la possibilité de disputer toutes les Classiques belges. Nous avons pour ces courses une équipe toujours similaire et je trouve ça vraiment intéressant pour construire et travailler ensemble", déclare Piet Allegaert dans le communiqué de son équipe. (Belga)