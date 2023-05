Mondiaux de tennis de table - Adrien Rassenfosse et Martin Allegro passent le premier tour à Durban

Pour sa quatrième participation aux Mondiaux, Martin Allegro, le mieux classé des Belges, 65e mondial, 27 ans, a passé le cap en entrée en écartant l'Australien Yonghun Lee (WTT 95), 21 ans, 11-5, 11-6, 11-8 et 11-7. Au 2e tour (32es de finale), Allegro affrontera le joueur de Hong Kong, Wong Chun Ting, 31 ans, 30e mondial. Le jeune Adrien Rassenfosse (WTT 102), 20 ans, a dominé lui au premier tour le Sud-Africain Chetan Nathoo (WTT 201), 33 ans, en cinq sets: 11-5, 11-7, 11-5, 7-11 et 11-0. Il affrontera au 2e tour soit le Suédois Kristian Karlsson, 31 ans, 22e joueur du monde, soit le Roumain de 17 ans, Darius Movileanu (WTT 161) Pour son 4e championnat du monde aussi, Florent Lambiet (WTT 137), 27 ans, a été éliminé 4 sets à 0 (11-4, 11-8, 11-8 et 11-6) par le 55e mondial l'Iranien Noshad Alamiyan (WTT 55), 31 ans. Le plus expérimenté, Cedric Nuytinck (WTT 87), 30 ans, aura fort à faire dimanche soir pour passer le cap du premier tour pour ses sixièmes championnats du monde. Il doit en effet affronter le 17e joueur du monde, l'Allemand Patrick Franziska (N.16), 30 ans comme lui. C'est son partenaire de club au FC Saarbrücken. En double, Cédric Nuytinck, qui fait la paire avec le Polonais Jakub Dyjas, a passé le premier tour en battant les Égyptiens Khalid Assar et Ahmed Saleh en trois sets: 11-5, 11-7 et 11-5. Allegro et Lambiet ont eux battu en entrée les Hong-Kongais Siu Hang Lam et Pak Nam Ng en cinq sets: 9-11, 14-16, 11-7, 11-8 et 11-9. (Belga)