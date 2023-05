NBA - Butler s'énerve et le Heat mate encore les Celtics

En play-offs, il ne faut jamais énerver Butler, au risque qu'il se mue en "Jimmy Buckets" (Jimmy paniers), son surnom pour sa capacité à enfiler les paniers qui font mal à l'adversaire et le plus grand bien à son équipe. C'est l'erreur commise par Grant Williams, à la moitié du dernier quart-temps, juste après son shoot primé pour redonner neuf unités d'avance aux Celtics, qui en comptèrent jusqu'à douze quelques minutes plus tôt. Un peu trop survolté, le remplaçant (9 pts) de Boston a alors lâché des amabilités à l'oreille de la star de Miami, qui en a souri, avant de répondre avec un tir réussi, plus la faute commise par son ami du soir. Et les deux de s'invectiver, front contre front, durant de longues secondes, écopant chacun d'une faute technique. Mais le mal était fait: en faisant sortir Butler de ses gonds, Williams l'a fait encore mieux jouer, provoquant de surcroît une révolte collective des Floridiens ne faisant qu'un derrière leur leader (8 rbds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contres, en plus de ses 27 points). Avant de s'effondrer, Boston avait pourtant été mis sur la bonne voie par Jayson Tatum, qui a empilé 15 de ses 34 pions (13 rbds, 8 passes) lors du troisième quart-temps. Le finaliste de la saison passée, pas tout à fait au bord du précipice mais à un pas tout de même, va devoir très vite se remobiliser et montrer de quel bois il est fait dans la moiteur de Floride, dès dimanche pour le match N.3. (Belga)