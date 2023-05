PGA Tour - Thomas Detry et Thomas Pieters passent le cut au Championnat PGA

Thomas Detry, 73e après un 1er tour en 74 coups, a bouclé le 2e tour en 71 coups, et grimpe à la 59e place partagée au classement. Une position qu'occupe aussi Thomas Pieters, qui a lui chuté au classement. L'Anversois était 10e après le 1er tour mais il n'a pu faire mieux qu'une carte de 76 (3 birdies, 6 bogeys et un double bogey) vendredi. Avec un total de 145 coups, les deux Belges pointent à dix longueurs du trio de tête, composé du Norvégien Viktor Hovland, de l'Américain Scottie Scheffler et du Canadien Corey Conners. Ce trio possède deux coups d'avance sur les Américains Justin Suh et Bryson DeChambeau (-3), qui avait dominé le premier tour la veille. Le N.1 mondial Jon Rahm a bataillé pour passer le cut, un mois après son triomphe au Masters d'Augusta. L'Espagnol a rendu une carte de 68 pour réduire son total à +4 et pointer au 48e rang. Le championnat PGA regroupe des joueurs évoluant sur le PGA Tour mais aussi, comme Thomas Pieters, sur le circuit concurrent LIV, soutenu par des fonds saoudiens et qui propose des primes record de 25 millions de dollars dans un format ramené de quatre à trois tours par épreuve. Suspendus des tournois classiques du PGA Tour - une procédure légale visant à faire annuler cette décision est en cours, avec un procès prévu dans un an - les golfeurs ayant rejoint le LIV peuvent néanmoins participer aux tournois majeurs du Grand Chelem. (Belga)