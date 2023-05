Pierre de Froidmont et Emeline Detilleux s'imposent en Turquie et prennent des points

Les deux vététistes wallons ont été les plus rapides sur les parcours de Sakarya. Pierre de Froidmont, 26 ans, a devancé l'Autrichien Gregor Raggl et empoche 100 points, alors que Arne Janssens, 3e, montait aussi sur le podium. Clément Horny, 6e, et Jens Schuermans, 9e, sont les autres Belges dans le top 10. Emeline Detilleux, 23 ans, a engrangé une 6e victoire cette saison en s'imposant devant la Kazakhe Alina Sarkukova. (Belga)