Tour de Burgos féminin - Lorena Wiebes et SD Worx "au service de Demi Vollering dans l'étape-reine de dimanche"

"Mon équipe a livré un très gros travail", a expliqué Lorena Wiebes. "Nous pensions que l'échappée allait réussir. Demi Vollering a tout donné pour boucher le trou et, dans la ligne droite, j'ai lancé mon sprint très tôt, aux 400 mètres. Nous avons encore prouvé que nous avons une très bonne équipe. Nous nous mettrons dimanche à 100 % au service de Demi Vollering dans l'étape-reine." La quatrième et dernière étape sera disputée dimanche entre Tordomar et le sommet de Lagunas de Neila, dans la région de Castille-et-León sur la distance de 121,5 kilomètres. L'arrivée sera jugée au terme une montée de 11,7 kilomètres à 6,3 % de moyenne. (Belga)