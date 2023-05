Accident au Rallye du Condroz - La Ville de Huy marque un accord de principe pour l'organisation du Rallye du Condroz

Un accord de principe est finalement intervenu la semaine dernière entre tous les acteurs concernés par l'organisation du Rallye, parmi lesquels la police locale. Celui-ci devra à présent être entériné par les services du Gouverneur de la province de Liège avant d'être officialisé définitivement. "Si l'organisation de pareil événement revêt toujours une part de risque, liée à la nature même du sport moteur, l'autorité publique se doit d'adopter la plus grande vigilance pour la sécurité de tous", a déclaré le bourgmestre faisant fonction, Eric Dosogne, cité dans le communiqué. La sécurité a d'ailleurs été un aspect primordial lors des discussions, a souligné l'élu local. La Ville de Huy accueille traditionnellement chaque 1er week-end de novembre la course automobile du Rallye du Condroz-Huy, une véritable "institution" pour beaucoup d'habitants du bassin mosan. Lors de la dernière édition, une voiture participant au rallye a effectué une sortie de route dans le village de Moha, dans l'entité liégeoise de Wanze. Le véhicule a heurté un parapet avant de terminer sa course sur le flanc, fauchant au passage un groupe de spectateurs. Deux d'entre eux, âgés de 16 et 18 ans, sont décédés des suites de leurs blessures. (Belga)