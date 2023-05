Allemagne: enquête ouverte pour des soupçons d'empoisonnement de Russes en exil

"Un dossier a été ouvert sur la base des informations disponibles", a déclaré à l'hebdomadaire un porte-parole de la police berlinoise. Cette dernière n'était pas immédiatement joignable pour répondre à l'AFP. Le média russe d'investigation Agentstvo avait publié cette semaine une enquête faisant état des problèmes de santé rencontrés par deux participantes à une réunion de dissidents russes, les 29 et 30 avril, autour de l'homme d'affaires devenu opposant Mikhaïl Khodorkovsky. Une participante, présentée comme une journaliste ayant récemment quitté la Russie, a ressenti durant l'événement des symptômes non précisés et déclaré qu'ils avaient peut-être commencé avant. Le média ajoute que la journaliste s'est rendue à l'hôpital berlinois de la Charité où avait été soigné l'opposant russe Alexeï Navalny, victime d'un empoisonnement en août 2020. La deuxième participante est Natalia Arno, directrice de l'ONG Free Russia Foundation aux Etats-Unis où elle vit depuis dix ans après avoir dû quitter la Russie. Mme Arno était à Berlin fin avril, d'où elle s'est rendue à Prague. C'est là, rapporte Agentstvo, qu'elle a ressenti des symptômes et a aussi découvert que sa chambre d'hôtel avait été ouverte. Partant le lendemain pour les Etats-Unis, elle y a contacté un hôpital ainsi que les autorités. Mme Arno a aussi publié cette semaine sur Facebook un post où elle évoque les problèmes ressentis, "des douleurs aiguës" et un "engourdissement", affirmant que les premiers "symptômes étranges" sont apparus avant son arrivée à Prague. Elle ajoute avoir encore des symptômes mais se sentir mieux. (Belga)