ATP Rome - Daniil Medvedev admet avoir "détesté" la terre battue avant de gagner son premier titre

La troisième tête de série dans la capitale italienne a battu le Danois Holger Rune (ATP 7), 20 ans, 7-5, 7-5 pour remporter son sixième Masters 1000 en carrière. Le Russe de 27 ans, qui a triomphé sur les courts en dur de l'US Open il y a deux ans, n'avait jamais gagné un seul match en trois tournois joués dans la Ville éternelle. Cette année il a battu des spécialistes Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas et a remonté un break de retard à deux reprises dans le deuxième set pour vaincre Holger Rune, tombeur de Novak Djokovic en, quarts de finale. "Je ne pensais pas pouvoir gagner un Masters 1000 sur terre battue dans ma carrière parce que d'habitude je déteste ça, je déteste jouer sur cette terre battue. Je ne me sentais pas bien sur cette terre battue et rien ne fonctionnait", a déclaré Medvedev. "Quand je suis arrivé ici, je me suis senti très bien à l'entraînement et j'ai dit à mon coach : "Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens très bien, alors on va voir comment ça va se passer. Mais ensuite, il faut jouer contre les adversaires les plus coriaces du monde pour essayer d'y arriver. Je suis vraiment heureux d'avoir réussi à le faire et à prouver à moi-même et à tout le monde que j'en suis capable", a déclaré Medvedev. (Belga)