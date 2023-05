Belfius Hockey League - Les Gantoises ont "toujours continué à y croire", malgré l'avantage de 2 buts du Dragons

"Nous avons bien analysé la rencontre de samedi, où nous nous sommes inclinées 2-1 et avons continué à y croire dimanche malgré l'ouverture du score du Dragons qui portait leur avance à 2 buts", a quant à elle réagi Pauline De Ryck, qui a bien défendu sa ligne lors de la séance des shoot-outs, après le succès des Gantoises 2-1 lors de la manche retour. "C'est le rôle de l'équipe de gagner sur le terrain et le mien de faire le maximum lors des shoot-outs", a encore expliqué la gardienne flandrienne. "Nous sommes restées très calmes malgré l'avantage du Dragons en première mi-temps, avant de totalement dominer la seconde." Côté anversois, Stephanie De Groof regrettait "de ne pas avoir tué le match en première mi-temps. Au début des play-offs, on aurait signé pour terminer ainsi aux shoot-outs. Une fois arrivées là, cela devient une loterie, mais on retiendra surtout la progression de notre équipe sur la dernière partie de saison." (Belga)