BNXT League - Louvain, Limbourg, Malines et Charleroi prennent option sur le 4e tour des playoffs

Louvain, Limbourg, Malines et Charleroi ont pris une option sur le 4e tour. Avec 22 unités de Brevin Pritzl, 14 rebonds de Thibault Vanderhaegen et 10 passes décisives de Joshua Heath, Louvain s'est imposé face au Néerlandais de Den Bosch 80 à 70. Spirou Charleroi, avec 21 points et 7 rebonds de Nathan Kuta, est allé gagner lui à Leeuwarden aux Pays-Bas 74 à 91. Malgré les 24 unités de Jamelle Hagins, Liège a mordu la poussière face à Limbourg United - emmené par Alexander Stein (23 pts) - s'inclinant 79 à 88. Mons-Hainaut a largement été dominé 61 à 93 par Kangoeroes Malines où Domien Loubry (8 assists), Richmond Aririguzoh et Jordan Harris ont chacun planté 17 points. Les matches retours sont tous prévus mardi (20h30). En cas de succès respectif, Louvain affrontera Charleroi au tour suivant et le vainqueur des deux autres confrontations joueront l'un contre l'autre. Les finalistes des championnats nationaux rejoindront ces playoffs en demi-finales. Anvers ou Ostende jouera ainsi contre le vainqueur du potentiel quart de finale entre Louvain et Charleroi. En soirée, se disputera la première manche de la finale du championnat de Belgique (best-of-5) entre les Giants et Ostende, tenant du titre et vainqueur des 11 dernières éditions. Les Anversois ont cependant terminé en tête de la phase classique et auront l'avantage (théorique) du terrain. Ils ont aussi battu Ostende en finale de la Coupe de Belgique cette année à Forest National. (Belga)