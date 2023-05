Championnat du monde de motocross - Le Suisse Seewer s'offre le Grand Prix de France en MXGP, Brent van Doninck 8e

Jeremy Seewer (Yamaha) a devancé le Français Romain Febvre (Kawasaki), vainqueur de la seconde manche (et 3e de la première). L'Espagnol Jorge Prado (GasGas), 3e (4e et 3e en manches), complète le podium du jour et conforte sa place de leader au championnat du monde. Le Néerlandais Jeffrey Herlings, 2e de la première manche, a été contraint à l'abandon dans la seconde. Il termine 9e. Côté belge, le seul représentant en MXGP cette saison, Brent van Doninck (Honda) s'est classé 8e (10e et 8e dans les manches). Au classement du championnat du monde, Jorge Prado (342 pts) augmente légèrement son avance sur Herlings (318) qu'il porte désormais à 24 unités. Brent van Doninck est 12e avec 113 points. Le 8e rendez-vous est prévu le 4 juin à Kegums pour le Grand Prix de Lettonie. (Belga)