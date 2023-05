Championnats de Belgique de rollers - Stien Vanhoutte s'est distinguée lors des courses sur route

Bart Swings s'est contenté d'une victoire lors d'une course connue dans le jargon du patinage sous le nom de "one lap". Sur un tour, le champion olympique de patinage de vitesse a battu Robbe Beelen, Indra Médard et Suttels. Chez les femmes, Vanhoutte a été plus rapide que Jorun Geerts à la fois sur le tour et dans la course par élimination. Dans l'épreuve par élimination masculine sur 10 kilomètres, Swings et Suttels étaient une classe au-dessus. Suttels a franchi la ligne d'arrivée en premier alors que Médard a terminé troisième. Ces dernières semaines, Swings a pris part aux épreuves inline de Coupe d'Europe à Geisingen et Gross-Gerau. Dans moins de deux mois, les titres européens seront décernés dans le sud de la France. Chez les juniores, Lyssa Vansteenkiste a remporté deux victoires comme Vanhoutte, mais elle pouvait se targuer d'avoir déjà gagné trois fois samedi sur le circuit de Zemst. Le parcours sur route était tracé à Wilsele, dans la banlieue de Louvain. (Belga)