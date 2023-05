ION Hockey League - Pascal Kina, le coach gantois: "On a tellement travaillé dur pour ce titre"

La première réaction de l'ancien T1 des Red Panthers à la sortie du terrain a été d'exprimer sa satisfaction par rapport à l'engagement de son équipe face au Waterloo Ducks, finaliste malheureux en 2021 et cette saison. "Nous avons tellement travaillé dur dans ce but d'être champion", a-t-il expliqué. "L'expérience de notre finale perdue l'an dernier a pesé en notre faveur. Malgré notre succès de samedi, cela reste des moments stressants. Il ne fallait pas se baser sur le score largement en notre faveur, mais plutôt se concentrer sur notre jeu. Et c'est ce que mes joueurs ont réalisé", selon Kina Des propos confirmés par son fils Antoine, le Red Lions grand artisan du succès gantois. "Nous avions comme objectif de contrôler le match et c'est ce que nous avons réussi à faire après notre ouverture du score", a ajouté le capitaine des Buffalos qui devra observer une période de revalidation après une élongation à la main avant de reprendre du collier avec l'équipe nationale, de retour en lice en Pro League dès début juin.. Du côté des vaincus, on regrettait la tournure du match en début de partie. "Nous avons abordé le match avec une bonne mentalité", analysait Tommy Willems. "Et même si les Gantois ont marqué en premiers, nous n'avons rien lâché jusqu'au bout. Perdre deux finales en 3 ans, cela reste néanmoins douloureux." (Belga)