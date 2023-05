Jupiler Pro League - Genk et l'Union se neutralisent, l'Antwerp peut être sacré dimanche prochain

Les deux équipes n'ont pas hésité pas à se livrer des duels intenses, cela a généré un départ en fanfare avec Maarten Vandevoordt, qui s'est interposé avec à propos devant Adingra (7e). Par contre sur le 23e assist de Trésor, lui permettant de battre le record de Branko Strupar, McKenzie a battu de la tête Anthony Morris (13e, 1-0). Les Limbourgeois ont continué à livrer une belle prestation mais par l'intermédiaire d'Adingra (17e, 36e) et d'El Azzouzi (20e), les Bruxellois ont frôlé l'égalisation à plusieurs reprises. Lancé par Adingra, Boniface s'en est chargé d'une frappe puissante après s'être débarrassé de McKenzie d'un superbe crochet (39e, 1-1). Le début de la seconde période n'a pas été aussi fougueux que celui de la première. C'était prévisible et pour provoquer l'étincelle Vrancken a sorti Sor et Arokodare pour El Khannouss et Samatta (67e). Geraerts a également tenté une manoeuvre en substituant Yorbe Vertessen et Cameron Puertas à Adingra et Lazare Amani (73e). Ces changements n'ont pas changé grand-chose: si l'intensité était toujours bien présente, il n'y a pas eu d'amélioration au niveau du jeu. Dimanche prochain (13h30), l'Union Saint-Gilloise se rendra à l'Antwerp dans une rencontre qui pourrait permettre au 'Great Old' d'être sacré champion en cas de victoire. (Belga)