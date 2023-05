Kerley défie Jacobs après son premier 100 m de la saison

Le sprinteur texan de 28 ans n'a jamais été inquiété terminant loin devant l'Australien Rohan Browning, auteur d'un chrono moyen de 10,10 sec pour la deuxième place. Il avait réalisé un temps canon de 9,88 sec dans sa série, sa meilleure performance de la saison, pour battre le record du meeting. Kerley, qui défendra son titre mondial sur 100 m et vise la victoire du 200 m à Budapest en août, a déclaré qu'il était "prêt à relever n'importe quel défi" dans une allusion à peine voilée à Jacobs, sacré champion olympique à la surprise générale à Tokyo en 2021. "L'athlétisme est un sport de compétition, donc chaque jour où nous pouvons nous mesurer aux meilleurs du monde est une sensation merveilleuse", a-t-il déclaré, avant d'ajouter: "J'espère qu'il ne se défilera pas pour cette course. Je suis au Maroc demain, alors c'est parti pour un tour de piste." Kerley a débuté sa saison en Ligue de Diamant avec une victoire sur 200 m à Doha au début du mois, avec un chrono de 19,92 secondes devant son compatriote Kenneth Bednarek. La prochaine sortie du sprinteur texan le verra se mesurer au champion du monde en titre du 200 m, Noah Lyles, sur cette distance lors du Grand Prix de New York le mois prochain. (Belga)