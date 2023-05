Les Belges à l'étranger - L'AC Milan, avec Saelemaekers et De Ketelaere après l'heure de jeu, retrouve des couleurs

Après les deux défaites contre l'Inter en demi-finales de la Ligue des Champions et le faux pas en championnat la semaine dernière à Spezia, Milan avait désespérément besoin de trois points. Olivier Giroud (23e, 29e et 68e) avait compris le message et a réalisé un triplé. Rafael Leao (9e) et Brahim Diaz (63e) ont également trouvé le chemin des filets. Le contre du vétéran Fabio Quagliarella (20e) n'a rien changé au résultat. Milan, cinquième de Serie A, n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. Il compte un point de moins que le quatrième, la Lazio, qui se déplace à l'Udinese dimanche. (Belga)