Ligue des Champions de volley - Kedzierzyn Kozle gagne la finale polonaise face à Jastrzebski Wegiel au bout du suspense

(Belga) L'équipe polonaise de Kedzierzyn Kozle a remporté sa troisième Ligue des Champions de volleyball masculin consécutive. Après avoir battu les Italiens de Trentino en finale en 2021 et 2022, les joueurs du coach finlandais Tuomas Sammelvuo ont défait en finale samedi soir à Turin une autre formation polonaise Jastrzebski Wegiel. Ce fut loin d'être facile puisque les favoris ont dû recourir au set en or pour décrocher le trophée 3 manches à 2. Le score des sets a été le suivant: 26-28, 25-22, 25-14, 28-30 et15-12. Le match a duré près de 2 heures et demie.