Quatre Jours de Dunkerque - La 6e étape pour Tim Merlier, Romain Grégoire remporte le classement général

Merlier, 30 ans, s'est montré le plus rapide du sprint massif pour devancer le Norvégien Erlend Blikra (Uno-X) et le Néerlandais Cees Bol (Astana Qazaqstan). Milan Fretin (Flanders-Baloise) a lui terminé à la 7e place. Le champion de Belgique décroche la 29e victoire de sa carrière, la sixième cette saison après une étape du Tour d'Oman, deux étapes du Tour des Émirats arabes unis, une étape de Paris-Nice et la Nokere Koerse. Au classement général, Grégoire s'impose avec 13 secondes d'avance sur le Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) et 15 sur Cees Bol. Brent Van Moer (Lotto Dstny) termine lui 5e et premier Belge à 20 secondes de Grégoire. Le Français décroche ainsi la deuxième victoire de sa carrière après avoir remporté la 2e étape mercredi. Grégoire succède au palmarès à Philippe Gilbert qui y avait conquis le 80e et dernier succès de sa carrière l'an dernier. (Belga)