Sourd aux huées, Koepka, membre du LIV, en tête du Championnat PGA, Pieters 33e, Detry 58e

L'Américain âgé de 33 ans, en quête d'un cinquième titre du Grand Chelem et qui a déjà remporté cette épreuve en 2018 et 2019, a rendu une carte de 66, la meilleure du jour, grâce à cinq birdies à peine ombragés par un bogey. C'est sur un putt de plus de 13 mètres au N.17 qu'il a pris les commandes, totalisant -6. Le suivent à un coup, deux golfeurs à la recherche de leur premier Majeur: le Norvégien Victor Hovland et le Canadien Corey Conners. En 4e position se trouve Bryson DeChambeau, à trois unités du leader. L'Américain a aussi hérité des huées puisqu'il fait également partie des 18 joueurs membres du LIV engagés dans l'épreuve. Pointant tous deux à une 59e place partagée après le 2e tour, les Belges Thomas Pieters et Thomas Detry ont connu des fortunes diverses. Thomas Pieters, qui a lui aussi rejoint le LIV Golf, a rendu une carte de 70, après quatre birdies et quatre bogeys. Il se hisse à la 33e place à 14 coups du leader, lui qui était 10e après le 1er tour. Thomas Detry a quant à lui bouclé ce 3e tour en 73 coups (4 bogeys, 1 birdie) et progresse d'une place au classement avant le dernier tour de ce deuxième Majeur de la saison. Pour rappel, suspendus des tournois classiques du PGA Tour - une procédure légale visant à faire annuler cette décision est en cours, avec un procès prévu dans un an - les golfeurs ayant rejoint le LIV peuvent néanmoins participer aux tournois majeurs du Grand Chelem. (Belga)