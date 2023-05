Tour de Burgos féminin - Demi Vollering conclut victorieusement la domination des SD Worx à Burgos

La quatrième et dernière étape de la Vuelta a Burgos Femina a été disputée dimanche entre Tordomar et le sommet de Lagunas de Neila, dans la région de Castille-et-León sur la distance de 121,5 kilomètres. L'arrivée était jugée au terme une montée de 11,7 kilomètres à 6,3 % de moyenne. Demi Vollering a pris ses responsabilités à 8 kilomètres de l'arrivée dans l'ascension finale Lagunas de Neil, alors que la pente entrait dans ses plus forts pourcentages (13 %). La coureuse de SD Worx a été suivie, à distance, par sa compatriote Shirin van Anrooj. La coureuse de Trek-Segafredo n'a jamais pu boucher le trou d'une quinzaine, puis d'une vingtaine de secondes, qui la séparait de la leader. Vollering n'a jamais cessé de creuser l'écart. Elle s'est imposée au sommet avec 1:35 d'avance sur l'Italienne Erica Magnaldi et 1:38 sur sa compatriote Silvia Persico, toutes deux de l'équipe UAE Team ADQ. Vollering a fait coup double dimanche en se hissant, grâce à son succès du jour, au sommet du classement général final où elle devance sa compatriote Shirin van Anrooij (Trek-Segrafredo) et la Sud-Africaine Ashley Moolman (AG Insurance-Soudal-Quick Step). La Néerlandaise Demi Vollering a marqué, avec sa compatriote Lorena Wiebes, la domination de l'équipe SD Worx sur les routes espagnoles en s'imposant dans la 4e et dernière étape, après son succès dans la deuxième. Wiebes s'est pour sa part imposée dans la première et la troisième. Demi Vollering a succédé au palmarès de la course espagnole à la Française Juliette Labous. (Belga)