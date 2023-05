Tour d'Italie - "Un sentiment indescriptible" pour Brandon McNulty, vainqueur de la 15e étape

McNulty s'est imposé dans un sprint à trois devant l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) et l'Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech) dans un final animé. "Ben était très fort dans le final et je savais que je devais rester avec lui. Cette victoire, c'est un sentiment indescriptible. Mon objectif en venant ici était de remporter une étape. J'étais malade les premiers jours et j'ai connu des mauvaises journées. Je suis très heureux d'avoir enfin gagné." L'Américain a ainsi offert une deuxième victoire d'étape à UAE Emirates sur ce Giro après le succès de Pascal Ackermann lors de la 11e étape. "Nous sommes ici pour le classement général et gagner des étapes. J'espère que cela va nous donner un boost de confiance pour la suite. Nous allons maintenant nous concentrer sur le général." (Belga)