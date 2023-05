Aliaxis renouvelle son offre de reprise sur une société finlandaise

En avril, l'entreprise finlandaise avait rejeté une première offre de reprise, à 25 euros par action, rapporte l'agence Bloomberg. Depuis cette offre avortée, Aliaxis détient déjà plus de 20% des actions d'Uponor. L'entité fusionnée deviendrait un leader mondial en solutions pour l'exploitation de l'eau, selon l'entreprise bruxelloise. Les deux sociétés sont complémentaires, tant sur le plan des débouchés que sur l'offre de produits. Aliaxis a son siège à Bruxelles et est active dans une quarantaine de pays, avec plus de 15.000 travailleurs. Désignée entreprise flamande de l'année en décembre, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2022 pour un bénéfice net de 371 millions. (Belga)