Assises Namur - Mathieu Wattier a appelé les secours après avoir tué son grand-père

Les débats ont commencé avec la lecture de l'acte d'accusation par l'avocat général Kerkhofs. Le meurtre a eu lieu le 9 mai 2020 à Brûly-de-Pesche, un hameau situé dans la commune de Couvin, dans la maison où l'accusé vivait avec sa mère et la victime. Armé d'un poignard de 20 cm et d'une baïonnette de 30 cm, il a donné 24 coups de couteau à la victime, dont quatorze dans le dos et deux au visage. La carotide a été sectionnée, alors que le poumon, le coeur et l'estomac ont été transpercés. L'auteur a lui-même appelé la police peu avant 22h00, après avoir commis les faits, qu'il a immédiatement avoués. Il a déclaré avoir agi de la sorte car lui et sa mère étaient harcelés depuis douze ans par la victime et a affirmé qu'il voulait se suicider après avoir tué son grand-père mais n'en avait finalement pas eu le courage. L'accusé attendait la police en fumant une cigarette sur le rebord de la fenêtre. Il s'est laissé interpeller sans résistance. "J'ai déposé les deux couteaux sur les escaliers. Je voulais le tuer et puis me suicider mais je n'ai pas eu le courage. J'aurais dû. Je ne voulais pas laisser ma mère souffrir avec ce pervers narcissique." (Belga)