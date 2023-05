Chambre du conseil Bruxelles - Comparution reportée pour le septuagénaire soupçonné du meurtre de sa femme à Zemst

Le parquet avait été contacté dimanche passé par la police locale pour une possible mort suspecte à Zemst. Une femme de 74 ans avait succombé à une chute dans les escaliers selon les dires de son époux. Le parquet a envoyé le laboratoire et un médecin légiste sur place. Celui-ci devait relever des indices d'une mort suspecte. Une autopsie pratiquée lundi dernier a révélé que la victime avait succombé à une agression. Le parquet a alors saisi un juge d'instruction, qui a procédé à l'arrestation et l'interrogatoire du compagnon de la victime. Ce dernier a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour meurtre à l'issue de son audition par le juge d'instruction. "Mon client maintient que sa femme est tombée en se levant pendant la nuit", a déclaré l'avocat du prévenu Me Maarten de Feyter, qui n'a pas voulu faire davantage de commentaires. (Belga)