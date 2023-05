Continental vend son usine de pneus en Russie à une entreprise locale

"Par cette mesure, l'entreprise cède la majeure partie de ses activités en Russie dans le cadre du retrait contrôlé du marché russe qu'elle avait annoncé", indique l'entreprise dans un communiqué sans préciser le montant de la transaction. Le groupe avait suspendu début mars 2022 la fabrication de pneus pour voitures particulières dans cette usine située à Kalouga, à quelque 170 km de Moscou, en raison de l'invasion de l'Ukraine. Un mois plus tard, l'équipementier avait indiqué reprendre "temporairement" sa production pour éviter des poursuites judiciaires dont Moscou menaçait les employés locaux du groupe allemand. "Les collaborateurs et les cadres de notre filiale en Russie risquaient de lourdes sanctions pénales s'ils renonçaient à répondre à la demande locale. C'est pourquoi, depuis avril 2022, la filiale en Russie a repris de manière autonome et temporaire la production de pneus pour voitures en fonction de la demande locale", a expliqué lundi un porte-parole à l'AFP. Le repreneur est l'entreprise russe S8 Capital qui a convenu de garder les quelque 1.100 employés du site, selon le communiqué. Par ailleurs, la procédure de vente des parts d'une co-entreprise de Continental en Russie se trouve à un stade "avancé", assure le groupe, ainsi que celle de ses bureaux moscovites, avant un retrait total. En 2021, la part de l'activité russe était inférieure à 1% du chiffre d'affaires total de Continental, précise le groupe. (Belga)