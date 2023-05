Crise de l'accueil - Le collectif "Stop crise de l'accueil" annonce une procédure contre l'Etat belge

Une délégation, composée d'un représentant du collectif, d'un avocat et de trois demandeurs d'asile, a été reçue vers 9h au cabinet de la secrétaire d'Etat. "Le rendez-vous a été très dur. Madame de Moor assume de nous laisser à la rue et ne nous propose rien", a expliqué, un des demandeurs présents à la rencontre. "Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas". Le collectif veut contraindre Fedasil à reprendre la gestion du bâtiment qu'il occupe rue de la Loi, à côté du siège du CD&V. La société Atenor, propriétaire des lieux, menace d'expulser les résidents si ce n'était pas le cas, ont affirmé des représentants de 'Stop crise de l'accueil". "Cette procédure n'est pas la solution que nous souhaitons mais c'est la seule option", a expliqué l'un des représentants, Hanne. "Il y a trop peu de volonté politique et trop de pression de l'extrême-droite pour que les décisions qui sont possibles soient prises". Le collectif a lancé un appel à un concert de casseroles mercredi pour protester contre la politique migratoire du gouvernement. (Belga)