Festival de Cannes 2023 - "Augure", le seul film belge de la sélection officielle, reçu avec enthousiasme à Cannes

Avec son premier film, le jeune réalisateur peut espérer décrocher la caméra d'or, le prix décerné à la meilleure première réalisation. "Augure" est l'histoire aussi hallucinante que surréaliste de Koffi (Marc Zinga), rejeté par sa mère des années auparavant parce qu'il présentait les signes d'un Zabolo. En swahili, Zabolo signifie magicien, sous un angle péjoratif, comme un diable ou un démon. Le protagoniste décide de revenir à Lubumbashi, à Pâques, avec sa compagne belge Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, pour la présenter à sa famille. Le couple n'est pas accueilli à bras ouverts et les parents de Koffi leur accordent à peine de l'importance. Sur place, il ressent l'emprise des coutumes ancestrales et des superstitions sur la vie de tous les jours. L'artiste belgo-congolais a non seulement enfilé sa casquette de réalisateur, de scénariste et de directeur artistique mais s'est également occupé des costumes pour son premier long-métrage. Le film a coûté un million d'euros pour 23 jours de tournage dans 18 lieux différents et pour un total de 94 scènes. Le film a été produit par Wrong Men et a reçu le soutien de Serendipity, de la VRT, du fonds audiovisuel néerlandais et de la République démocratique du Congo. "Le film évoque la relation entre les parents et les enfants. Je suis curieux de voir comment ma fille va réagir. Elle va découvrir le film maintenant", a souligné un Baloji nerveux à l'occasion de la première à Cannes. (Belga)