Interception de trois chauffards après une course de voitures au départ de Waterloo

Trois voitures sportives, dont deux BMW M3 et une Audi S4, ont entamé une course poursuite à très vive allure, samedi vers 15h30, depuis le rond-point formé par les chaussées de Bruxelles (N5), de Charleroi, de Louvain et de Nivelles, un croisement aussi connu sous les noms de carrefour du Bigg's ou carrefour du Château Cheval. Pris en chasse par les policiers de la route (WPR), les véhicules ont été interceptés sur le ring de Bruxelles, à hauteur de la borne kilométrique 07, en direction d'Ittre. Les trois conducteurs, un Rixensartois né en 1975, un Rhodien né en 1993 et un ressortissant polonais né en 1966, ont été privés de leur permis de conduire. Les contrevenants seront prochainement cités à comparaître devant le tribunal de police pour y répondre de plusieurs infractions de roulage. (Belga)