Le groupe belge Lhoist s'engage à la décarbonation de quatre sites de production en France

La feuille de route s'inscrit dans le projet d'Emmanuel Macron de la décarbonation de l'industrie à l'horizon 2030. Lhoist, un groupe industriel belge qui produit de la chaux, fait partie d'un des secteurs les plus émetteurs de CO2. D'après les estimations du gouvernement français, une tonne de chaux produite émet une tonne de CO2. Les 50 sites industriels implantés en France, dont les quatre du groupe industriel belge, représentent 60% des émissions de CO2 du pays, avance Roland Lescure. Lhoist a signé un accord en 2022 avec Air Liquide, un groupe français spécialisé dans les gaz industriels pour le site de Réty, dans le nord de la France, pour l'usage d'une technologie de captage de CO2. Le groupe réduirait ainsi les émissions de CO2 de l'usine de plus de 600.000 tonnes par an à partir de 2028. L'État français fournira désormais des subsides à la décarbonation pour compenser l'écart de rentabilité entre un projet "non-décarboné" et un projet "décarboné". "C'est un véritable enjeu par rapport à la réindustrialisation de l'Europe, pour la France et la Belgique en particulier", explique Pierre-Yves Dermagne. La feuille de route signée lundi concerne uniquement les quatre sites de Lhoist implantés en France, mais l'entreprise vise la décarbonation dans toute l'Europe et sur l'ensemble du groupe, implanté aussi sur les continents américains et asiatique, précise Cedric de Vicq. (Belga)