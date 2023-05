L'Union européenne met en place des outils pour améliorer la sécurité en ligne des enfants

Avec plus de 2.000 éducateurs sensibilisés en 2022 dans cinq pays, l'ESOI a pour objectif d'informer les parents sur la façon d'aborder les bonnes pratiques numériques avec leurs enfants, dans un contexte d'éducation positive. Les sessions de formation sont notamment conçues pour aider les parents à mieux comprendre l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, ainsi que les risques et les opportunités inhérentes au monde digital. Ces projets ont été inspirés par l'initiative flamande "Veilig Online", qui organise également des sessions d'information sur la sécurité en ligne des enfants, et dont l'action a été reproduite dans cinq autres pays et régions, dont la Belgique francophone, la Bulgarie, Chypre, la Grèce et la Roumanie. Face à cet exemple et à la possibilité d'adapter ces formations à des contextes très différents, l'ESOI a alors décidé de créer le "SafeOnline Prototype", et de mettre ce panel d'outils à disposition de toutes les organisations européennes qui en seraient demandeuses. Cinq thèmes principaux y sont abordés: les réseaux sociaux, la vie privée, les jeux vidéo, le cyberharcèlement, les relations en ligne et la sexualité. A terme, l'objectif est de renforcer le niveau d'éducation aux médias numériques au sein des familles ainsi que de responsabiliser les enfants à propos de leurs activités en ligne. (Belga)