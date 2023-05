NBA - Miami surclasse Boston et se rapproche des Finales

Déjà vainqueur des deux premières manches à Boston, le Heat a pris les Celtics a la gorge d'entrée de jeu. Après avoir compté huit points d'avance à la fin du premier quart-temps, Miami a appuyé sur l'accélérateur dans le deuxième quart-temps, portant son avance à quinze unités au repos (61-46). Sous l'impulsion de Gabe Vincent (29 points), Duncan Robinson (22 points) et Jimmy Butler (16 points), Miami n'a pas lâché son étreinte pour compter jusqu'à 33 points d'avance dans le troisième quart-temps. Dans les douze dernières minutes, les Flordiens ont géré leur avance pour mener 3-0 dans la série. En cas de victoire lors de la quatrième manche mercredi à 2h30 heure belge, Miami sera qualifié pour les Finales NBA. Le Heat deviendrait alors la première tête de série N.8 à atteindre les Finales depuis New York en 1999. Miami peut aussi devenir la première équipe issue du 'play-in', le barrage pour les équipes classées de la 7e à la 10e place à la fin de la saison régulière et instauré en 2020, à se hisser en Finales. En Finales, Miami ou Boston affrontera le vainqueur de la finale de la Conférence Ouest entre Denver et les Los Angeles Lakers. Les Nuggets mènent 3-0 dans la série avant la quatrième manche mardi à 2h30 heure belge à Los Angeles. (Belga)