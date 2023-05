Policiers tués dans le Nord: le conducteur positif à l'alcool roulait à contre-sens

Le conducteur mis en cause, tué dans le choc, "présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08g/l et il est par ailleurs positif au cannabis", a détaillé le procureur, Carole Étienne, lors d'une conférence de presse. Cet homme, âgé de 24 ans, et son passager, 23 ans et gravement blessé, étaient défavorablement connus de la police pour consommation d'alcool, usage de stupéfiants et outrages, avait indiqué dimanche à l'AFP une source policière. "Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules", a précisé Carole Étienne. Cette dernière s'appuie sur la vidéosurveillance et les témoignages pour informer que le véhicule, une Alfa Romeo, "était engagé à contre-sens". Le compteur de vitesse de cette voiture "est resté bloqué juste en dessous de 120 km/h", a-t-elle également souligné. L'équipage policier circulait "avec un gyrophare". Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. La collision, très violente a également gravement blessé une jeune fille assise dans le véhicule de la police. Les trois policiers décédés transportaient l'adolescente de 16 ans à l'unité médico-judiciaire de Lille "afin de la faire examiner en urgence par un médecin dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'atteinte à sa personne qu'elle avait dénoncés au cours de la nuit", selon la procureure. Son état de santé "n'a toujours pas permis de l'entendre", a-t-elle précisé. Le pronostic vital du passager de l'Alfa Romeo demeure, lui, "engagé". Il aurait insulté un sapeur-pompier venu le secourir et refusé de décliner son identité, selon l'enquête. (Belga)