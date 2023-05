Procès des attentats à Bruxelles - Des témoins de moralité d'El Haddad Asufi, El Makhoukhi et Bayingana Muhirwa prévus lundi

Il n'est cependant pas certain que les témoins convoqués se présenteront tous devant la cour. Tout comme Mohamed Abrini et Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi a fait savoir qu'il ne souhaitait pas que sa famille vienne au procès. Depuis mardi dernier, plusieurs témoins de moralité ont décliné l'invitation de la cour à venir évoquer la personnalité, le caractère et le parcours de vie de leur proche incarcéré. Ces témoignages sont pourtant essentiels, a rappelé la présidente de la cour, pour que le jury puisse comprendre qui est l'homme derrière l'accusé. Ainsi, mardi, la mère, le père et une sœur d'Oussama Atar étaient attendus, mais ils ne sont pas venus. Atar est considéré comme le cerveau présumé des attentats du 22 mars 2016. Il fait défaut à son procès, probablement mort en Syrie. Mercredi, la sœur et les deux frères d'Ali El Haddad Asufi ont par contre été entendus, mais l'ex-fiancée de Mohamed Abrini n'est pas venue témoigner. Si les parties se sont accordées pour renoncer à certains témoignages, les procureurs ont indiqué qu'ils souhaitaient ne pas renoncer à celui-ci. La présidente pourrait donc décider de délivrer un mandat d'amener pour contraindre l'intéressée à venir et être interrogée. Les procureurs voudraient notamment la questionner au sujet d'une lettre d'adieu qu'Abrini lui aurait écrite, ce que ce dernier conteste. (Belga)