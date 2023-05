Procès des attentats à Bruxelles - Témoins de moralité pour Hervé Bayingana Muhirwa et des experts psy pour Abdeslam mardi

Sous réserve que tous les témoins se présentent devant la cour, la matinée débutera par la venue de celui qui dirigeait le centre pour réfugiés où travaillait Hervé Bayingana Muhirwa avant son arrestation. Né en 1985 au Rwanda, ce dernier est arrivé en Belgique à l'âge de 13 ans après que sa famille s'est elle-même réfugiée en Ouganda, voisin de son pays d'origine déchiré par le génocide. Un pasteur viendra également à la barre pour dépeindre celui qui, en 2011, s'est tourné vers l'islam dans cette famille catholique de la classe moyenne. Un autre frère s'est, lui, converti au protestantisme. Dans l'après-midi, la cour s'intéressera au profil psychologique de Salah Abdeslam. Suivront deux témoins, un père et son fils, convoqués début mai sans toutefois s'être présentés. Ils seront interrogés sur le volet des armes de la cellule et l'accusé Ali El Haddad Asufi. La journée se terminera par l'audition de nouveaux témoins de moralité d'Hervé Bayingana Muhirwa. Un de ses cousins est ainsi attendu à l'audience, tout comme une amie de la mère de l'accusé et un de ses anciens professeurs. Le Belgo-Rwandais est accusé d'avoir logé plusieurs terroristes avant et après les attaques. Il sera arrêté le 9 avril 2016 en compagnie d'Osama Krayem, qui a renoncé à se faire exploser dans le métro le 22 mars. (Belga)