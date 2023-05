Red Lions - Shane McLeod revient dans le staff des Red Lions que rejoint Xavier Reckinger

Dix-huit joueurs ont été sélectionnés pour les deux premières rencontres. Plusieurs cadres de l'équipe manquent à l'appel, car ils sont toujours actifs avec leurs clubs néerlandais et allemands: Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Florent van Aubel et Sébastien Dockier. Ils pourraient jouer les deux autres matchs. Le staff des Red Lions connaît encore du mouvement. L'entraîneur adjoint Craig Fulton et Shane McLeod avaient annoncé leurs départs après la Coupe du monde. À la fin prochaine de son travail de consultance avec le club de Hambourg, McLeod reviendra assister Michel van den Heuvel, le coach des Red Lions, jusqu'aux JO de Paris en 2024. Il rejoindra l'équipe à Londres. Xavier Reckinger, ancien Red Lion (326 sélections) et ancien coach de l'équipe d'Allemagne féminine, arrive dans le staff. "Je suis très heureux que Shane et Xavier viennent renforcer le staff des Red Lions", s'est réjoui Michel van den Heuvel qui fut l'adjoint de McLeod avant de lui succéder comme T1. "Shane et moi avons collaboré de manière fantastique depuis 2015 et avons remporté de nombreux succès. Xavier est un nouveau visage avec beaucoup d'expérience en tant que joueur et entraîneur." Van den Heuvel a décidé désormais de suivre les rencontres en tribune. Ses assistants resteront sur le banc. Ceci afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble et d'être plus efficace. (Belga)