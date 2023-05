Reprise de Mestdagh par Intermarché - Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire chez Mestdagh mardi

Le conseil d'entreprise se penchera sur le suivi de la reprise de Mestdagh par le groupement "Les Mousquetaires", via l'enseigne Intermarché, et la première vague de cession des fonds de commerce, "à lire premiers magasins qui passeraient en franchise", indiquent les syndicats. Ceux-ci se plaignent que le personnel manque d'informations sur son avenir au sein de l'entreprise et qu'il se demande notamment, en ce qui concerne les magasins touchés par un changement d'employeur, à quel rythme et combien de travailleurs exactement sont concernés. "Nous sommes donc très loin de la finalisation d'une phase d'information-consultation alors que l'employeur semble vouloir déjà annoncer les futurs repreneurs", dénoncent les syndicats. "Rappelons qu'un peu plus de 2.000 travailleurs sont concernés par l'intention des actionnaires Intermarché de franchiser 51 magasins Intermarché by Mestdagh." (Belga)