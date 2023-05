Roland-Garros - Gauthier Onclin au deuxième tour des qualifications, Kimmer Coppejans sorti d'entrée

Onclin, 206e mondial, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-3 contre le Roumain Nicholas David Ionel (ATP 196). La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes. Il s'agissait de la première confrontation entre les deux joueurs. Le Liégeois de 22 ans, qui dispute à la Porte d'Auteuil ses toutes premières qualifications pour un tournoi du Grand Chelem, affrontera au deuxième tour l'Argentin Thiago Agustin Tirante, 153e mondial, qui a battu en deux sets 6-3, 6-2 l'Australien Rinky Hijikata, 136e mondial et tête de série N.29 des qualifications. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés. Coppejans, 170e mondial, s'est lui incliné en deux sets 6-3, 6-1 contre l'Espagnol Pedro Martinez, 135e mondial et tête de série N.32. La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes. Vainqueur de Roland-Garros chez les juniors en 2012, Coppejans, 29 ans, tentait d'atteindre le tableau final des Internationaux de France pour la troisième fois de sa carrière. Lors de ses deux précédentes participations, il avait été éliminé au premier tour en 2015 et 2019. Plus tard lundi, Zizou Bergs (ATP 131) et Joris De Loore (ATP 189) feront leur entrée dans les qualifications en affrontant respectivement l'Américain Steve Johnson (ATP 181) et l'Argentin Andrea Collarini (ATP 192). Mardi, Raphaël Collignon (ATP 210) affrontera l'Australien Aleksandar Vukic, 95e mondial et tête de série N.18, et Michael Geerts (ATP 250) défiera le Russe Pavel Kotov, 121e mondial et tête de série N.6. Les qualifications de Roland-Garros se déroulent sur trois tours. Seize joueurs seront qualifiés pour le tableau final. (Belga)