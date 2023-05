Soulier d'Ébène - Mike Trésor remporte le Soulier d'Ébène 2023

Trésor a affolé les compteurs en Jupiler Pro League cette saison, en signant le record de passes décisives dans le championnat de Belgique de football, alors que Genk a dominé la phase classique. Le Limbourgeois de 23 ans a battu le record à l'occasion de la rencontre de Champions' play-offs face à l'Union Saint-Gilloise (1-1), dimanche, lorsqu'il a délivré sa 23e passe décisive de la saison. Il a par ailleurs inscrit 8 buts sur 37 matches de championnat. Mike Trésor devance au classement les Nigérians Victor Boniface de l'Union Saint-Gilloise et Gift Orban de La Gantoise. Deux coéquipiers de Trésor, le Ghanéen Joseph Paintsil et le Marocain Bilal El Khannouss, faisaient également partie des nommés à la succession du Marocain Tarik Tissoudali, lauréat en 2022. D'origine burundaise, Mike Trésor a défendu les couleurs de la Belgique dans chaque catégorie d'âge, des U16 aux U21, mais n'a pas encore été sélectionné chez les Diables Rouges. Formé à Anderlecht, le natif de Lembeek a découvert le monde professionnel aux Pays-Bas, avec le NEC Nimègue en deuxième division en 2018-2019, puis en première division avec Willem II, la saison suivante. D'abord prêté, Trésor a ensuite rejoint Tilburg officiellement pour une saison de confirmation en Eredivisie qui lui a valu un transfert vers Genk à l'été 2021. Depuis, Mike Trésor a disputé 77 matchs sous la vareuse limbourgeoise, donnant 31 passes décisives et inscrivant 8 buts au total. Il fêtera son 24e anniversaire le 28 mai. (Belga)