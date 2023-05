Soulier d'Ébène - Romelu Lukaku honoré par le Prix du Mérite lors de la cérémonie du Soulier d'Ébène

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale belge a été au centre de l'attention cette saison, à la suite des comportements racistes dont il a été victime lors d'un match face à la Juventus le 4 avril. Les organisateurs tenaient à saluer les actions de Romelu Lukaku à la suite des événements, afin de conscientiser la sphère footballistique sur le sujet. L'attaquant de l'Inter Milan a également été remercié pour les initiatives sportives auxquelles il a participé au cours de sa carrière. Pierre Kompany, bourgmestre de Ganshoren, a reçu le prix au nom de Romelu Lukaku. Le Prix du Mérite vise à saluer l'initiative d'une personnalité du monde sportif pour son action sociale et humanitaire envers l'Afrique ou la communauté africaine. En 2020, Dieumerci Ndongala en avait été le lauréat pour ses œuvres de charité mises en place à Kinshasa via son asbl Ndongalife. Celle-ci apportait notamment de l'aide aux orphelins, aux jeunes et aux femmes en maternité. (Belga)