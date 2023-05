TC Bruges - Un an de prison pour un entraîneur de football, coupable de grooming

D., entraîneur d'une équipe de jeunes du club de football de Zandvoorde, près d'Ostende, était accusé de prendre contact avec des mineurs pour ensuite les solliciter sexuellement. Au printemps 2021, un ami d'un joueur du club a créé un faux profil Facebook pour piéger l'entraîneur. Le jeune homme, âgé de 15 ans, s'est délibérément fait passer pour un garçon de 12 ans. Le ton des conversations avec l'accusé était d'ordre sexuel, selon l'adolescent. L'entraîneur a notamment demandé si le garçon était prêt à le satisfaire oralement. Un rendez-vous physique a eu lieu le 7 avril 2021 à Ostende. L'adolescent et ses amis ont alors confronté l'accusé à ses propos et prévenu la police. D. a nié toute intention sexuelle. Il a également affirmé être hétérosexuel, mais selon l'accusation, l'examen de son GSM témoignait d'un intérêt pour les jeunes hommes. Il est apparu que le prévenu avait en outre fait l'objet de 23 condamnations. Des conditions avaient été imposées à deux reprises avant d'être levées. Depuis avril 2022, l'homme tentait de retrouver un poste d'entraîneur de jeunes. Il aurait notamment entraîné durant quelque temps une équipe de jeunes filles dans la région de Malines. Plaidant la clémence, l'avocat de D., Me Mathieu Langerock, a indiqué que son client continuait de nier les faits. "Il a voulu aider un garçon et lui apporter une oreille attentive", dit-il. La défense note que la victime elle-même a insisté pour une rencontre. L'arrestation immédiate du condamné, qui n'était pas présent à l'audience, a été ordonnée. (Belga)