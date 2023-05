TC Bruxelles - Une peine de probation plaidée pour l'un des auteurs des émeutes d'Anderlecht

"Les cas de jeunes qui sont morts après avoir été confrontés à la police sont de plus en plus fréquents, à moins que ce ne soit simplement qu'on en parle plus aujourd'hui dans la presse", a entamé l'avocate. "Cela renforce en tout cas la colère, l'indignation et la crainte chez les jeunes. Alors, quand c'est un ami d'enfance qui décède dans ces circonstances, quelqu'un avec qui on est allé à l'école, avec qui on a joué au foot, avec qui on a discuté en refaisant le monde, ce n'est plus juste un nom dans un journal", a-t-elle dit pour tenter d'expliquer l'était d'esprit de son client au moment des faits. Ce dernier était un ami d'Adil Charrot, un jeune homme de 19 ans décédé le 10 avril 2020 après une course-poursuite avec la police à Anderlecht. "Il a vu une 'story' montrant un rassemblement en la mémoire d'Adil et c'est pour cela qu'il s'est rendu sur place. Il n'a pas répondu à des appels à la haine contre la police. Mais sur place, il s'est retrouvé dans une situation qui a dégénéré", a expliqué la jeune pénaliste. Celle-ci a plaidé une peine de probation autonome pour son client, avec obligation de suivre une formation en gestion de la violence. A titre subsidiaire, elle a plaidé une peine de travail, et à titre "infiniment subsidiaire" la peine de prison avec sursis probatoire telle que requise par la procureure. (Belga)