Trois alpinistes néerlandais retrouvés morts en Suisse

Selon les premiers éléments de l'enquête, il est possible que les trois victimes - deux hommes âgés de 32 et 40 ans et une femme de 30 ans domiciliée dans le canton de Berne - aient été prises dans une avalanche, précise le parquet du Valais et la police cantonale bernoise dans un communiqué. Leurs corps ont été retrouvés dimanche vers 09h30 locales (07h30 GMT) sous le glacier du Jegi, sur la commune de Blattern. Une opération de recherche d'envergure avait été lancée samedi après-midi, appuyée notamment par des hélicoptères. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête. (Belga)